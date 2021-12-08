В Оренбурге с 9 декабря школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа

Всех школьников Оренбурга с 9 декабря переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«С 9 декабря школы Оренбурга переходят на дистанционное обучение», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, такое решение было принято на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

В мэрии подчеркнули, что главная задача — «обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях до стабилизации ситуации».

Ранее сообщалось, что в Московской области более 1 млн детей сделали прививку от гриппа.