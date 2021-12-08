В Оренбурге с 9 декабря школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа
- РИА Новости
«С 9 декабря школы Оренбурга переходят на дистанционное обучение», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, такое решение было принято на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.
В мэрии подчеркнули, что главная задача — «обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях до стабилизации ситуации».
Ранее сообщалось, что в Московской области более 1 млн детей сделали прививку от гриппа.