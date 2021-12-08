В Хабаровском крае возбудили дело о хищении 8 млн рублей при строительстве больницы

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В Хабаровском крае возбудили дело о мошенничестве против подрядчика — при строительстве детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре из бюджета похитили 8 млн рублей.

По данным краевой прокуратуры, подрядчик ООО «СК Вита» не выполнил условий контракта. При этом заказчику, которым выступает КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края», предоставили акты о приёмке выполненных работ с недостоверными сведениями.

«Работы были оплачены. Причинён ущерб краевому учреждению в сумме не менее 8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Дело возбудили в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

В ноябре генпрокуратура России направила в петербургский суд уголовное дело против экс-главы Выборгского района и четырёх бизнесменов о хищении 764 млн рублей.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года обвиняемые включали в официальные документы сведения о якобы существующей задолженности по оплате выполненных подрядчиками в 2014 и 2015 годах работ, в том числе по ремонту двух муниципальных зданий.

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