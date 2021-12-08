В Хабаровском крае возбудили дело о хищении 8 млн рублей при строительстве больницы
По данным краевой прокуратуры, подрядчик ООО «СК Вита» не выполнил условий контракта. При этом заказчику, которым выступает КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края», предоставили акты о приёмке выполненных работ с недостоверными сведениями.
«Работы были оплачены. Причинён ущерб краевому учреждению в сумме не менее 8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Дело возбудили в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
В ноябре генпрокуратура России направила в петербургский суд уголовное дело против экс-главы Выборгского района и четырёх бизнесменов о хищении 764 млн рублей.
По версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года обвиняемые включали в официальные документы сведения о якобы существующей задолженности по оплате выполненных подрядчиками в 2014 и 2015 годах работ, в том числе по ремонту двух муниципальных зданий.