Экс-главу Выборгского района и четырёх предпринимателей обвинили в хищении 764 млн рублей

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Генпрокуратура России направила в петербургский суд уголовное дело против экс-главы Выборгского района и четырёх бизнесменов о хищении 764 млн рублей.
Экс-главу Выборгского района и четырёх предпринимателей обвинили в хищении 764 млн рублей
  • © Алексей Майшев

«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и четырёх предпринимателей», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года обвиняемые включали в официальные документы сведения о якобы существующей задолженности по оплате выполненных подрядчиками в 2014 и 2015 годах работ, в том числе по ремонту двух муниципальных зданий.

На основании указанных документов они перечисляли на счета подконтрольных коммерческих организаций и предпринимателей бюджетные средства. Фактически договоры не заключались, ремонт указанных объектов не проводился.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отделения Пенсионного фонда, подозреваемых в хищении из бюджета ведомства более 600 тыс. рублей.

По версии следствия, злоумышленники украли деньги из территориальных подразделений ПФР Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

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