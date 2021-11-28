В Иркутске возбудили дело о хищении более 600 тысяч рублей из ПФР

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В Иркутской области возбудили уголовное дело против сотрудников отделения Пенсионного фонда, подозреваемых в хищении из бюджета ведомства более 600 тыс. рублей.

По версии следствия, злоумышленники украли деньги из территориальных подразделений ПФР Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«В результате преступных действий бюджету ПФР причинён ущерб на сумму более 600 тыс. рублей... Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят обыски. В ближайшее время преступникам изберут меру пресечения.

В 2018 году в Красноярском крае арестовали заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда России Алексея Трофимова в связи с хищением на госконтрактах более 70 млн рублей.

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