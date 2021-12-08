Глава Чукотки поручил проверить шахту «Угольная» после ЧП в Кузбассе

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После трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области глава Чукотки Роман Копин поручил провести проверку на шахте «Угольная».
Глава Чукотки поручил проверить шахту «Угольная» после ЧП в Кузбассе
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«Копин дал поручение департаментам провести анализ деятельности ОАО «Шахта «Угольная» по выполнению мер технической безопасности, а также условий труда шахтёров», — говорится в сообщении правительства региона.

Профильным департаментам губернатор поручил подготовить доклад о результатах проверки и дальнейшей деятельности предприятия.

7 декабря спасатели подняли на поверхность тела 13 человек, погибших при аварии в шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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