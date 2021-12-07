В метро Москвы запустят новогодние поезда

В Московском метрополитене запустят новогодние поезда.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Департамент транспорта.

Составы «Ока» и «Русич» с вагонами, украшенными гирляндами, можно будет увидеть на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях.

Как отметили в департаменте, тематические поезда призваны зарядить горожан праздничным настроением и приблизить ощущение Нового года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД.