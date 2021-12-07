В метро Москвы запустят новогодние поезда

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В Московском метрополитене запустят новогодние поезда.
В метро Москвы запустят новогодние поезда
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Департамент транспорта.

Составы «Ока» и «Русич» с вагонами, украшенными гирляндами, можно будет увидеть на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях.

Как отметили в департаменте, тематические поезда призваны зарядить горожан праздничным настроением и приблизить ощущение Нового года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД.

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