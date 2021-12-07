Собянин назвал БКЛ ключевым проектом развития центрального транспортного узла России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реализации 70% проекта Большой кольцевой линии (БКЛ). По его словам, БКЛ — ключевой проект развития центрального транспортного узла страны.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро.

«Остаётся 30% — это девять станций, которые мы, безусловно, в основном уже построим в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнётся и будет работать уже в полноценном режиме», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Как отметил мэр, БКЛ — ключевой проект развития центрального транспортного узла страны. В настоящее время через Москву проходит около 60% всех пассажиров России.

«С Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления. Это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро. То есть это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК, по сути дела, новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла», — сказал Собянин.

Собянин поблагодарил президента России за постоянное внимание и поддержку развития столичного транспорта, а также всех людей, задействованных в открытии новых станций метро, — от строителей до работников.

По его словам, это самый сложный и самый востребованный проект — сложный, поскольку под Москвой построен и продолжает строиться целый новый подземный город. Всего нужно будет пройти 150 км тоннелей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.