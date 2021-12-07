В Совфеде рассказали о форуме «Медицина молодая»

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Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о междисциплинарном форуме «Медицина молодая», который открылся в рамках Года науки и технологий и Российской недели здравоохранения.
В Совфеде рассказали о форуме «Медицина молодая»
  • РИА Новости

«Форум «Медицина молодая» — уникальная площадка, которая объединила лучших молодых учёных, передовых врачей и выдающихся деятелей науки. Современные вызовы, с которыми столкнулся мир, показали огромную значимость научной сферы и инновационных технологий, особенно в системе здравоохранения», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, форум — это очень востребованный формат, позволяющий оценить эффективность реализуемых мер по здоровьесбережению людей, задать новый вектор инновационного развития медицины.

Как отметила Святенко, итогами форума должны стать долгосрочные проекты поддержки будущего российской медицины, развитие потенциала молодых учёных через конкретные инструменты, например, цифровые платформы, стажировки в ведущих клиниках.

Ранее ОТР сообщало об офтальмогеронтологическом форуме в Москве.

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