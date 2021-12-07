В Оренбургской области уточнили правила использования QR-кодов в общественных местах

В Оренбургской области уточнили правила использования QR-кодов в учреждениях культуры и других общественных местах.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на соответствующий указ губернатора.

В частности, посещение корпоративов на предприятиях и в организациях с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет возможно при наличии QR-кода.

«В это время проведение в объектах общепита банкетов (корпоративов), в том числе при предварительном бронировании, допускается при предъявлении их совершеннолетними участниками QR-кода, подтверждающего вакцинацию лица против коронавируса или факт перенесённого заболевания», — отмечается в указе.

QR-код также потребуется при посещении театров и концертных площадок.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».