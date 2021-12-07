Губернатор Севастополя Развожаев поздравил победителей конкурса «Большая перемена»
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- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».
«Мы поговорили о том, какие специальности сегодня востребованы в городе, какие образовательные возможности созданы, каких компетенций не хватает», — заявил Развожаев по итогам встречи.
Он отметил многообразие увлечений детей и их стремление приносить пользу Севастополю.
Ранее ФАН назвал имена победителей конкурса «Большая перемена» из Пермского края.
Также президент России Владимир Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны.