Губернатор Севастополя Развожаев поздравил победителей конкурса «Большая перемена»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с победителями конкурса «Большая перемена», финал которого прошёл в международном детском центре «Артек».

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».

«Мы поговорили о том, какие специальности сегодня востребованы в городе, какие образовательные возможности созданы, каких компетенций не хватает», — заявил Развожаев по итогам встречи.

Он отметил многообразие увлечений детей и их стремление приносить пользу Севастополю.

Ранее ФАН назвал имена победителей конкурса «Большая перемена» из Пермского края.

Также президент России Владимир Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны.