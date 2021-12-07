Стали известны самые востребованные специалисты на рынке труда в Приморье

Стали известны самые востребованные специалисты на рынке труда в Приморском крае.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные портала SuperJob.

Выяснилось, что на вакансии в сфере строительства, проектирования и недвижимости приходится 19% всех предложений о трудоустройстве в регионе.

Ещё 15% — это предложения в сфере транспорта, логистики и внешнеэкономической деятельности.

В первую тройку также вошли специалисты по продажам — доля таких вакансий достигла 14%.

Далее следуют промышленность и финансовые учреждения — 5 и 4% от всех объявлений соответственно.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.