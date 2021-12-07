Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском МФЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском многофункциональном центре, в результате которой погибли два человека и четверо пострадали.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Также Бастрыкин поручил столичным следователям представить первые результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве.

7 декабря в результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека. Ещё несколько, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Возбуждено уголовное дело.