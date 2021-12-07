Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском МФЦ
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Также Бастрыкин поручил столичным следователям представить первые результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).
Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве.
7 декабря в результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека. Ещё несколько, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.