В Мордовии полицейского наградят за спасение провалившегося под лёд ребёнка

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За спасение ребёнка, провалившегося под лёд озера Савино в Мордовии, наградят полицейского Владимира Пятыркина.
В Мордовии полицейского наградят за спасение провалившегося под лёд ребёнка
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Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает сайт «Аргументы и факты».

По информации ведомства, Пятыркин доплыл до тонущего в озере ребёнка, вытащил его на берег и отвёз домой к бабушке.

За спасение 11-летнего мальчика ему вручат медаль «За смелость во имя спасения».

Ранее начальник противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадий Пестов в беседе с телеканалом «360» предупредил о начале ледостава на водоёмах.

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