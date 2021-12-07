В Мордовии полицейского наградят за спасение провалившегося под лёд ребёнка
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Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает сайт «Аргументы и факты».
По информации ведомства, Пятыркин доплыл до тонущего в озере ребёнка, вытащил его на берег и отвёз домой к бабушке.
За спасение 11-летнего мальчика ему вручат медаль «За смелость во имя спасения».
Ранее начальник противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадий Пестов в беседе с телеканалом «360» предупредил о начале ледостава на водоёмах.