Профессор Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве

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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве.
Профессор Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Как правило, компания, которая нанимает работника, предлагает присоединиться к своим корпоративным программам по выплате заработной платы. Называет банки, с которыми подписаны соглашения, и подаёт заявление на выпуск зарплатной карты. Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, лучше предложить выплачивать деньги через кассу наличными, например, первый месяц, что станет своеобразным «тестом на мошенничество».

Также Сафонов советует передавать все документы лично в отдел кадров, а не пересылать их в мессенджерах.

«У этой организации должно быть какое-то место, офис, где она ведёт свою деятельность. Как правило, особенно в условиях пандемии и локдаунов, мошенники используют удалённый формат общения — видеосвязь, телефонные разговоры, — тем самым не раскрывая своё местоположение», — отметил эксперт.

Он добавил, что любой работодатель должен сообщить полную информацию о себе, что позволит навести справки в интернете.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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