Профессор Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве.

«Как правило, компания, которая нанимает работника, предлагает присоединиться к своим корпоративным программам по выплате заработной платы. Называет банки, с которыми подписаны соглашения, и подаёт заявление на выпуск зарплатной карты. Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, лучше предложить выплачивать деньги через кассу наличными, например, первый месяц, что станет своеобразным «тестом на мошенничество».

Также Сафонов советует передавать все документы лично в отдел кадров, а не пересылать их в мессенджерах.

«У этой организации должно быть какое-то место, офис, где она ведёт свою деятельность. Как правило, особенно в условиях пандемии и локдаунов, мошенники используют удалённый формат общения — видеосвязь, телефонные разговоры, — тем самым не раскрывая своё местоположение», — отметил эксперт.

Он добавил, что любой работодатель должен сообщить полную информацию о себе, что позволит навести справки в интернете.

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