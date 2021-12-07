Специалист Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период

Короткая ссылка
Эксперт по специализированной косметике Денис Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период.
Специалист Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период
  • Pixabay

Для ухода за обувью из замши и нубука эксперт посоветовал пользоваться креповой щеткой. Расчёсывание ворса поможет сохранить его защитные свойства.

Очистить обувь из гладкой кожи можно мягкой щёткой и низкощелочным мылом. Смывать пену рекомендуется обычной водой.

Также в беседе с телеканалом «360» Щапков рассказал, что, если на обуви проступила соль, стоит воспользоваться влажной салфеткой, а также применить специальные средства, содержащие уксусную кислоту.

«Делать уксусный раствор в домашних условиях не рекомендую — ошибка в пропорции может испортить пару», — предупредил он.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как защититься от обморожения зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить