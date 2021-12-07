Специалист Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период

Эксперт по специализированной косметике Денис Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период.

Для ухода за обувью из замши и нубука эксперт посоветовал пользоваться креповой щеткой. Расчёсывание ворса поможет сохранить его защитные свойства.

Очистить обувь из гладкой кожи можно мягкой щёткой и низкощелочным мылом. Смывать пену рекомендуется обычной водой.

Также в беседе с телеканалом «360» Щапков рассказал, что, если на обуви проступила соль, стоит воспользоваться влажной салфеткой, а также применить специальные средства, содержащие уксусную кислоту.

«Делать уксусный раствор в домашних условиях не рекомендую — ошибка в пропорции может испортить пару», — предупредил он.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как защититься от обморожения зимой.