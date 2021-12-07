С 2022 года в Тюменской области вступят в силу новые правила оформления больничных
- РИА Новости
Отмечается, что выплата пособий по временной нетрудоспособности будет осуществляться автоматически в беззаявительном режиме.
Медицинские организации самостоятельно будут загружать электронные листки нетрудоспособности в единую информационную систему ФСС.
На основании полученных данных фонд рассчитает сумму пособия и выплатит его работнику.
Как сообщает megatyumen.ru, аналогичный порядок будет действовать и при выплатах пособий по беременности и родам и при рождении ребёнка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий больниц.