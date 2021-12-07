С 2022 года в Тюменской области вступят в силу новые правила оформления больничных

В Тюменской области 1 января 2022 года вступят в силу новые правила назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Тюменского регионального отделения ФСС.

РИА Новости

Отмечается, что выплата пособий по временной нетрудоспособности будет осуществляться автоматически в беззаявительном режиме. Медицинские организации самостоятельно будут загружать электронные листки нетрудоспособности в единую информационную систему ФСС. На основании полученных данных фонд рассчитает сумму пособия и выплатит его работнику. Как сообщает megatyumen.ru, аналогичный порядок будет действовать и при выплатах пособий по беременности и родам и при рождении ребёнка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий больниц.