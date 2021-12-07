В Севастополе прошли учения десантных кораблей ЧФ

В севастопольской бухте Казачья прошли учения больших десантных кораблей Черноморского флота.

Как пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, в манёврах принимали участие БДК «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

«Морские пехотинцы выполнили погрузку боевой техники и личного состава, уложившись в заданные нормативы. Всего элементы погрузки и выгрузки отрабатывали порядка 20 единиц военной и специальной техники подразделений морской пехоты», — рассказали в пресс-службе.

Следующий этап боевой подготовки экипажей кораблей состоится на межвидовом полигоне «Опук».

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.