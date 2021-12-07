Морпехи Каспийской флотилии провели учения на полигоне в Дагестане
- © Минобороны России
- vk.com
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
По легенде учений, условный противник предпринял попытку высадки морского десанта на побережье. Военнослужащие встретили его огнём из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёров БТР-70М и БТР-82А.
С воздуха поддержку оказала авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Отмечается, что противодесантная оборона велась в сложной тактической обстановке.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.