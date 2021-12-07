Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы поставила ход и результаты расследования уголовного на контроль», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы ведомства.
Ранее стало известно, что устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержал сотрудник миграционного подразделения.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.