Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека, ещё трое пострадали.

РИА Новости

«Прокуратура Москвы поставила ход и результаты расследования уголовного на контроль», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы ведомства. Ранее стало известно, что устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержал сотрудник миграционного подразделения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.