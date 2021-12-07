Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве

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Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека, ещё трое пострадали.
Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы поставила ход и результаты расследования уголовного на контроль», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержал сотрудник миграционного подразделения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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