Избившая малолетнюю дочь жительница Казани признала вину

Жительница Казани, подозреваемая в нанесении побоев своей полуторагодовалой дочери, признала вину и раскаялась.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь», — заявила женщина в видеоролике, размещённом на YouTube-канале СК Татарстана.

Подозреваемая принесла извинения общественности и заявила, что готова понести наказание.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребёнка матерью в Татарстане.

До этого, по данным следствия, в социальных сетях и в СМИ появился видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери.