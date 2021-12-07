Дело об истязании ребёнка в Татарстане поставлено на контроль СК
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По данным следствия, в социальных сетях и в СМИ появился видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери.
Установлено, что инцидент произошёл 1 декабря.
На данный момент ребёнок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников.
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте СК.
24 ноября прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.