Дело об истязании ребёнка в Татарстане поставлено на контроль СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребёнка матерью в Татарстане.

По данным следствия, в социальных сетях и в СМИ появился видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери.

Установлено, что инцидент произошёл 1 декабря.

На данный момент ребёнок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте СК.

24 ноября прокуратура Московской области начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением школьницы в Электростали.