Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на коронавирус.
Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на коронавирус
  • AP

Она обратилась ко всем путешественникам, возвращающимся в Россию.

«Даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз», — отметила глава Роспотребнадзора.

Также Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что омикрон-штамм потенциально может быть завезён в Россию из почти 50 стран. Новый штамм коронавируса в России выявлен у двух человек.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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