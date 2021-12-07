Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на коронавирус.

Она обратилась ко всем путешественникам, возвращающимся в Россию.

«Даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз», — отметила глава Роспотребнадзора.

Также Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что омикрон-штамм потенциально может быть завезён в Россию из почти 50 стран. Новый штамм коронавируса в России выявлен у двух человек.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».