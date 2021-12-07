В Совфеде прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя на Новый год

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал идею ограничить продажу алкоголя на Новый год.

«Вряд ли это решит проблему. Найдут всё равно. Мы это уже проходили в 85-м году. Я считаю, что те ограничения по продаже, которые сейчас существуют, их достаточно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Кресса, он не поддерживает инициативу.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество: разрешить продажу алкоголя после 23:00. Подробнее — в материале RT.