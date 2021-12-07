Неизвестные ворвались в офис на юго-востоке Москвы и унесли миллионы рублей

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Неизвестные ворвались в офис на юго-востоке Москвы, связали арендатора, унесли из офиса 10,5 млн рублей и $50 тыс., а также отобрали у захваченного ключи от автомобиля и дома.
Неизвестные ворвались в офис на юго-востоке Москвы и унесли миллионы рублей
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

«В одном из офисных помещений на улице Чагинская совершено разбойное нападение на гражданина. В ОВД обратился потерпевший. С его слов, в помещение офиса ворвались четверо неизвестных, связали его под угрозой убийства, похитили ключи от личного автомобиля и дома, а из сейфа забрали 10,5 млн рублей и $50 тыс.», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Проводится проверка и розыск подозреваемых.

По данным источника, подозреваемые скрываются на автомобиле Toyota Camry чёрного цвета, могут быть вооружены.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали 24-летнего подозреваемого в серии нападений на офисы микрофинансовых организаций.

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