В Самаре задержали подозреваемого в серии нападений на офисы МФО

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В Самаре задержали 24-летнего подозреваемого в серии нападений на офисы микрофинансовых организаций.
В Самаре задержали подозреваемого в серии нападений на офисы МФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областное ГУ МВД России.

В октябре и ноябре в полицию поступили заявления о совершении двух разбойных нападений и одного грабежа на территории Кировского и Железнодорожного районов.

Были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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