В Самаре задержали подозреваемого в серии нападений на офисы МФО
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областное ГУ МВД России.
В октябре и ноябре в полицию поступили заявления о совершении двух разбойных нападений и одного грабежа на территории Кировского и Железнодорожного районов.
Были возбуждены уголовные дела.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.