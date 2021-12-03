В Самаре задержали подозреваемого в серии нападений на офисы МФО

В Самаре задержали 24-летнего подозреваемого в серии нападений на офисы микрофинансовых организаций.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областное ГУ МВД России.

В октябре и ноябре в полицию поступили заявления о совершении двух разбойных нападений и одного грабежа на территории Кировского и Железнодорожного районов.

Были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.