Москалькова высказалась о ситуации с вакцинацией от коронавируса

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире НТВ заявила, что в ситуации с вакцинацией от коронавируса необходимо учитывать интересы большинства людей.
Москалькова высказалась о ситуации с вакцинацией от коронавируса
  • AP

Москалькова отметила, что каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем, однако нельзя не учитывать интересы «нации в целом» и «большинства людей».

«Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — сказала омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сейчас важнейшая задача — это вакцинация населения. Он отметил, что в России стараются «идти не по пути принуждения, а по пути убеждения».

Также он сообщил, что в России стараются бороться с предрассудками, связанными с неприятием вакцинации.

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