Больного COVID-19 жителя Перми оштрафовали за побег из больницы

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Заболевший коронавирусной инфекцией житель Перми оштрафован на 15 тыс. руб. за побег из «красной зоны» больницы.
Больного COVID-19 жителя Перми оштрафовали за побег из больницы
  • AP

«Действия гражданина квалифицированы судьёй по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершённое в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — цитирует URA.RU решение Орджоникидзевского районного суда Перми.

Отмечается, что смягчающие обстоятельства не установлены.

17 ноября в Новом Уренгое и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили два уголовных дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.

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