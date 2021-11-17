В ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации

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В Новом Уренгое и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа завели два уголовных дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.
В ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Статья — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

По одному из дел суд уже назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, уточняется, что в ЯНАО выявили свыше 3 тыс. нарушений санитарных правил.

«Больше всего масочный режим нарушают в Ноябрьске, Надымском и Пуровском районах», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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