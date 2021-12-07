В Свердловской области увеличат расходы на пациентов с COVID-19
- AP
Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что решение принято депутатами заксобрания региона.
Уточняется, что 4,1 млрд рублей направят на обеспечение финансовой устойчивости учреждений сферы здравоохранения, 1,7 млрд рублей — на соцвыплаты медработникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом, 807 млн рублей выделят на закупку лекарств для больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно.
Ранее стало известно, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.