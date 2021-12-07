В Свердловской области увеличат расходы на пациентов с COVID-19

Расходы на здравоохранение в Свердловской области, в том числе на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, в текущем году увеличены на 11,9 млрд рублей.

Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что решение принято депутатами заксобрания региона.

Уточняется, что 4,1 млрд рублей направят на обеспечение финансовой устойчивости учреждений сферы здравоохранения, 1,7 млрд рублей — на соцвыплаты медработникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом, 807 млн рублей выделят на закупку лекарств для больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.