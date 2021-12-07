В Свердловской области увеличат расходы на пациентов с COVID-19

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Расходы на здравоохранение в Свердловской области, в том числе на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, в текущем году увеличены на 11,9 млрд рублей.
В Свердловской области увеличат расходы на пациентов с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что решение принято депутатами заксобрания региона.

Уточняется, что 4,1 млрд рублей направят на обеспечение финансовой устойчивости учреждений сферы здравоохранения, 1,7 млрд рублей — на соцвыплаты медработникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом, 807 млн рублей выделят на закупку лекарств для больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.

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