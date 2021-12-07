Глава Якутии пригласил Ди Каприо в республику на саммит по вечной мерзлоте

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Глава Якутии Айсен Николаев пригласил актёра Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике в 2023 году.
Глава Якутии пригласил Ди Каприо в республику на саммит по вечной мерзлоте
  • Reuters

«У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — заявил Николаев в интервью РИА Новости.

В марте 2016 года Леонардо Ди Каприо получил якутский серебряный «Оскар». Статуэтка была изготовлена якутскими поклонниками американского актёра.

В 1998 году актёр основал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio's Foundation, который борется с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением.

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