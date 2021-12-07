Глава Якутии отреагировал на слова Байдена о «горящей тундре» в России
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«Во-первых, он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела — оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента», — цитирует РИА Новости Николаева.
Он добавил, что лесные пожары — это проблема всего мира, и напомнил о сильнейших за всю историю США пожарах в Калифорнии.
2 ноября Джо Байден заявил о «горящей тундре» в России и выразил недовольство тем, что российский президент Владимир Путин «молчит относительно желания что-либо делать».