Эвакуацию севшего на мель у Сахалина экипажа судна Xing Yuan успешно завершили
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«В 14:26 (6:27 мск) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается», — приводит сообщение МЧС РИА Новости.
На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Сахалинской области.
В спасательных работах участвуют шесть человек и три единицы техники.
Ранее в акватории Холмского района у берегов Сахалина сел на мель сухогруз Xing Yuan с 12 гражданами КНР на борту.