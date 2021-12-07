Эвакуацию севшего на мель у Сахалина экипажа судна Xing Yuan успешно завершили

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Эвакуация экипажа судна Xing Yuan, которое село на мель у берегов Сахалина, успешно завершена. Об этом сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Эвакуацию севшего на мель у Сахалина экипажа судна Xing Yuan успешно завершили
  • © ГУ МЧС по Сахалинской области

«В 14:26 (6:27 мск) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается», — приводит сообщение МЧС РИА Новости.

На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Сахалинской области.

В спасательных работах участвуют шесть человек и три единицы техники.

Ранее в акватории Холмского района у берегов Сахалина сел на мель сухогруз Xing Yuan с 12 гражданами КНР на борту.

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