Экипаж севшего на мель у берегов Сахалина сухогруза готовится к эвакуации
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«Запланированы мероприятия по эвакуации с судна и доставки на берег 12 членов экипажа судна «XING YUAN», — сообщает пресс-служба ведомства.
На месте происшествия работают спасатели. Специалисты осмотрят сухогруз и наметят план дальнейших действий.
Отмечается, что на данный момент разлива топлива не наблюдается. Никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Холмском морском порту на побережье Сахалина сел на мель сухогруз, на борту которого находятся 12 граждан КНР. По предварительным данным, никто не пострадал.
Прокуратура организовала проверку из-за инцидента.