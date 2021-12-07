Экипаж севшего на мель у берегов Сахалина сухогруза готовится к эвакуации

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Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель в акватории Холмского района у берегов Сахалина, снимут с борта судна. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Экипаж севшего на мель у берегов Сахалина сухогруза готовится к эвакуации
  • © 65.mchs.gov.ru

«Запланированы мероприятия по эвакуации с судна и доставки на берег 12 членов экипажа судна «XING YUAN», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают спасатели. Специалисты осмотрят сухогруз и наметят план дальнейших действий.

Отмечается, что на данный момент разлива топлива не наблюдается. Никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Холмском морском порту на побережье Сахалина сел на мель сухогруз, на борту которого находятся 12 граждан КНР. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прокуратура организовала проверку из-за инцидента.

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