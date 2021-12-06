Прокуратура начала проверку из-за севшего на мель у берегов Сахалина сухогруза

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Прокуратура организовала проверку из-за инцидента с сухогрузом, севшим на мель в акватории Холмского района у берегов Сахалина.
Прокуратура начала проверку из-за севшего на мель у берегов Сахалина сухогруза
  • © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Об этом информирует пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения», — цитирует сообщение РИА Новости.

По информации прокуратуры, разлива нефтепродуктов в районе инцидента не наблюдается.

Судно морской спасательной службы готовится направиться к сухогрузу.

Ранее стало известно, что возле порта сахалинского Холмска сел на мель сухогруз, на борту которого находятся 12 граждан КНР. По предварительным данным, никто не пострадал. 

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