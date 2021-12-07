В Совфеде заявили о малой вероятности отключения России от SWIFT
«Я думаю, что вряд ли пойдёт на это Запад — отключение от SWIFT», — цитирует Интерфакс заявление политика.
По его мнению, Россия уже тесно вошла в систему мировой экономики, и её отключение от SWIFT грозит потерями для многих государств.
6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».
Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».