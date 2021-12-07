Проректор Сафонов высказался о новом порядке выплаты пенсий

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов высказался о новом порядке выплаты пенсий.

«Новшество заключается в том, что расширяется перечень услуг, которые государство будет оказывать дистанционно. При этом пожилые люди смогут обратиться за разъяснениями в отделение Пенсионного фонда или получить услугу в традиционном формате», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Сафонова, в правилах появится пункт проактивности ведомства, то есть человеку необязательно будет самому выходить на контакт с ПФР: сотрудники станут автоматически назначать выплаты и сообщать о необходимости визита или предоставления какой-либо информации.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право на получение всей суммы пенсионных накоплений сразу.