Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал о действиях при пожаре в квартире

Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о действиях при пожаре в квартире.

«Если попали в такую ситуацию, когда путь выхода отрезан огнём, а вы находитесь в квартире, нужно максимально быстро оповестить, что вы именно в этом помещении, сделать звонок своим близким или спасателям», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно выбрать наименее задымлённое помещение, закрыть там окна и двери и попытаться предотвратить приток дыма с улицы и из подъезда с помощью мокрых тряпок или полотенец.

«В самом крайнем случае надо выходить на балкон, если он есть, и, всячески привлекая к себе внимание, дожидаться помощи. Можно дышать через хлопчатобумажную ткань, свёрнутую в несколько слоёв и намоченную», — посоветовал Щетинин.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области создадут особую противопожарную службу.