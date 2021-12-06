Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал о действиях при пожаре в квартире

Короткая ссылка
Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о действиях при пожаре в квартире.
Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал о действиях при пожаре в квартире
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Если попали в такую ситуацию, когда путь выхода отрезан огнём, а вы находитесь в квартире, нужно максимально быстро оповестить, что вы именно в этом помещении, сделать звонок своим близким или спасателям», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно выбрать наименее задымлённое помещение, закрыть там окна и двери и попытаться предотвратить приток дыма с улицы и из подъезда с помощью мокрых тряпок или полотенец.

«В самом крайнем случае надо выходить на балкон, если он есть, и, всячески привлекая к себе внимание, дожидаться помощи. Можно дышать через хлопчатобумажную ткань, свёрнутую в несколько слоёв и намоченную», — посоветовал Щетинин.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области создадут особую противопожарную службу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить