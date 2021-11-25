В Тюменской области создадут особую противопожарную службу
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Новая служба позволит сгладить межведомственные барьеры и обеспечить оперативное тушение, в том числе ландшафтных пожаров. В рамках подготовки к следующему пожароопасному периоду закупается совершенно новая техника, включая беспилотные летательные аппараты, которая позволит на порядок повысить способность выявлять очаги горения, тушить их на самой ранней стадии, в том числе в труднодоступной местности», — уточнил Моор.
Отмечается, что полное развёртывание службы займёт около трёх лет.
В июне глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.