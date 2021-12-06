Российский премьер Михаил Мишустин утвердил создание в России национальной системы пространственных данных. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что «сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе».

В пресс-службе кабмина пояснили, что «создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан».

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы санитарно-эпидемиологических сведений в стране.