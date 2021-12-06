Мишустин оценил в 1 трлн рублей выделенную регионам помощь в 2021 году

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Правительство выделило 1 трлн рублей на помощь российским регионам в 2021 году. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин оценил в 1 трлн рублей выделенную регионам помощь в 2021 году
  • AP

«Всего на этот год с учётом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объёме 1 трлн рублей, в следующем году базовая сумма не уменьшится, напротив, она будет проиндексирована», — приводит его выступление пресс-служба кабмина в Telegram.

Мишустин отметил, что на сбалансированность бюджетов 45 регионов правительство выделило почти 30 млрд рублей.

В октябре правительство России выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет.

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