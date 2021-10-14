Кабмин выделит ещё 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство России выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что «кабмин выделит ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят, которые воспитываются в больших семьях».

Российский премьер уточнил, что после рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на ежемесячную денежную выплату, которую можно получать до достижения ребёнком трёх лет.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.