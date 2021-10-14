Кабмин выделит ещё 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
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- РИА Новости
«Детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он отметил, что «кабмин выделит ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят, которые воспитываются в больших семьях».
Российский премьер уточнил, что после рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на ежемесячную денежную выплату, которую можно получать до достижения ребёнком трёх лет.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы надо создать целостную систему поддержки семей с детьми.