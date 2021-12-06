Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • AP

Он сообщил, что «коэффициент распространения инфекции вновь поднялся выше единицы».

«Эпидемиологическая ситуация в городе остаётся напряжённой, но контролируемой. Вакцинации сегодня нет альтернативы. Это единственный способ надёжно защитить своё здоровье, обеспечить бесперебойное и устойчивое развитие экономики города», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 6 декабря, за сутки в России выявили 32 136 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 833 749 случаев COVID-19.

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