За сутки в России выявили 32 136 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России выявили 32 136 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 602 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 833 749 случаев COVID-19.

За сутки умерли 1184 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1206 пациентов. Общее число летальных исходов — 282 462.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 530 476 пациентов. За сутки выздоровели 28 070 человек, накануне — 30 593.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам ноября в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.