Митрополит Иларион намерен обсудить с Папой Римским встречу понтифика с патриархом Кириллом

В ходе встречи с Папой Римским Франциском митрополит Волоколамский Иларион намерен обсудить детали встречи понтифика с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Он отметил, что в ходе встречи намерен обсудить с Франциском «широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений» между церквями.

«В числе этих вопросов — возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», — говорится в сообщении отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом «на обозримом горизонте».