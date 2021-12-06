Митрополит Иларион намерен обсудить с Папой Римским встречу понтифика с патриархом Кириллом

Короткая ссылка
В ходе встречи с Папой Римским Франциском митрополит Волоколамский Иларион намерен обсудить детали встречи понтифика с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Митрополит Иларион намерен обсудить с Папой Римским встречу понтифика с патриархом Кириллом
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Он отметил, что в ходе встречи намерен обсудить с Франциском «широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений» между церквями.

«В числе этих вопросов — возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», — говорится в сообщении отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом «на обозримом горизонте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить