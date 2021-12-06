Трутнев заявил, что никакого разговора о сдаче Курильских островов в аренду быть не может

Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке.

О том, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners предложила арендовать российский остров Шумшу для производства водорода, ранее рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как напомнил Трутнев, по поручению президента Владимира Путина правительство подготовило законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах.

«Правительство внесло этот законопроект в Госдуму. Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может», — сказал он.

Полпред президента подчеркнул, что Курильские острова были и будут территорией России.

«Принято решение о том, что земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии. Что же касается Шумшу — это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года внести в законодательство изменения, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах.