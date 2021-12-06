В ХМАО возбудили дело о мошенничестве в отношении «гадалки»

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Уголовное дело возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в отношении женщины, которая предлагала магические услуги и выманила у одной из клиенток более 1,4 млн рублей.
В ХМАО возбудили дело о мошенничестве в отношении «гадалки»
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«Обвиняемая с 2018 по 2020 год оказывала услуги «по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия». Своим посетителям она предлагала за денежное вознаграждение устранить неприятности путём проведения специальных обрядов», — приводит URA.RU пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что от действий женщины пострадали ещё четыре человека.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска города Октябрьский в Башкортостане задержали 60-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске в течение 12 лет.

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