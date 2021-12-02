Числившуюся 12 лет в федеральном розыске женщину задержали в Москве

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Сотрудники уголовного розыска города Октябрьский (Башкортостан) задержали 60-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске в течение 12 лет.
Числившуюся 12 лет в федеральном розыске женщину задержали в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

Как отмечается, в 2008—2009 годах женщина брала у людей деньги в долг под проценты якобы для развития собственного бизнеса. Летом 2009 года она покинула территорию России. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Гражданке предъявили обвинение по 12 эпизодам. Общая сумма причинённого ею ущерба составила 1,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ФАН, в Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды.

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