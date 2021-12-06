Суд в ХМАО вынес обвинительный приговор замдиректора Дирекции особо охраняемых природных территорий

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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора БУ «Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий» Елены Лайко. Ей назначили наказание в виде четырёх лет и двух месяцев лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей.
Суд в ХМАО вынес обвинительный приговор замдиректора Дирекции особо охраняемых природных территорий
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении мошенничества, совершённого с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде четырёх лет и двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд в Амурской области приговорил бывшего начальника управления социальной защиты населения по Мазановскому району и её подчинённую к четырём годам шести месяцам и трём годам восьми месяцам лишения свободы соответственно за мошенничество с социальными выплатами пострадавшим от наводнения.

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