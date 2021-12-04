В Приамурье чиновникам вынесли приговор за мошенничество с выплатами жертвам паводка
«В Мазановском районе осуждены бывшая руководитель территориального отделения управления социальной защиты населения и её подчинённая за мошенничество при предоставлении мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
По информации следствия, осуждённые проводили мошеннические операции при организации покупки и продажи домов граждан, пострадавших в результате паводка 2019 года.
Чиновники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК.
Ранее сообщалось, что правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области.