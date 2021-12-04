В Приамурье чиновникам вынесли приговор за мошенничество с выплатами жертвам паводка

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Суд в Амурской области приговорил бывшего начальника управления социальной защиты населения по Мазановскому району и её подчинённую к 4,6 и 3,8 годам лишения свободы соответственно за мошенничество с социальными выплатами пострадавшим от наводнения.

«В Мазановском районе осуждены бывшая руководитель территориального отделения управления социальной защиты населения и её подчинённая за мошенничество при предоставлении мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По информации следствия, осуждённые проводили мошеннические операции при организации покупки и продажи домов граждан, пострадавших в результате паводка 2019 года.

Чиновники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК.

Ранее сообщалось, что правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области.

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