Дептранс Москвы сообщил, что движение 7 декабря будет осложнено
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«Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено», — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В департаменте добавили, что «если перенести поездку нельзя, отложите её на более позднее время — после 20:00 на дорогах будет свободнее».
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.