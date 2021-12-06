Дептранс Москвы сообщил, что движение 7 декабря будет осложнено

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что «движение в городе будет осложнено 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий».

«Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено», — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте добавили, что «если перенести поездку нельзя, отложите её на более позднее время — после 20:00 на дорогах будет свободнее».

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.